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أوقاف غزة تصدر بيانًا مهماً بشأن أداء الصلوات في المساجد

الخميس 01 أبريل 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تصدر بيانًا مهماً بشأن أداء الصلوات في المساجد



غزة /سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء يوم الخميس، بيانًا للمواطنين، إثر الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأمن الوطني للحد من انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن المساجد لم تصنف كأماكن لانتشار وباء "كورونا" في القطاع، منوهة إلى استمرار أداء الصلوات في المساجد.

وقالت: "أي مسجد يتم رفع تقرير بشأنه يفيد بعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الوقائية، سيتم إنذاره ثم إغلاقه حال لم يستجيبوا"، متابعة: "نحن أمام موجة جديدة من الجائحة ويجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته، وعلى المصلين الالتزام بإجراءات الوقاية بما فيها ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد".

وأفادت بأن الإغلاق التام يرجع لجهة الاختصاص وقرار خلية الأزمة بهذا الشأن.

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