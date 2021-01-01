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غزة: الكشف عن طبيعة الدوام المدرسي وعمل المؤسسات يوم السبت القادم

الخميس 01 أبريل 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الكشف عن طبيعة الدوام المدرسي وعمل المؤسسات يوم السبت القادم



غزة /سما/

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت، مساء يوم الخميس، عن طبيعة الدوام الدراسي يوم السبت القادم.

وقال ثابت في تصريح صحفي، إنّه "تقرر تعليق دوام يوم السبت في المدارس، والعمل بدوام 5 أيام أسبوعياً، بعد قرار منع حركة المركبات يوم السبت".

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن توقف حركة السيارات يوم السبت يعني تعليق عمل المؤسسات والمرافق التي تحتاج اليها مثل:المدارس ورياض الاطفال وما في حكمها

وكانت  وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة قد أعلنت، مساء اليوم الخميس، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في القطاع

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إنه و في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، ومن أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات المُسجلة مؤخراً، فقد اتخذت خلية إدارة الأزمة جُملة من الإجراءات التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم غد الجمعة (2 أبريل 2021).

 أولاً: إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل.

 ثانياً: إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات.

 ثالثاً: منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت.

 رابعاً: التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.

خامساً: تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

 سادساً: رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة،  المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الوقاية والسلامة في هذه المرحلة، علماً بأننا سنكون أمام تقييم جديد للحالة الوبائية يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال استمر تصاعد منحنى الإصابات سنضطر لاتخاذ قرار بالإغلاق الشامل.

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