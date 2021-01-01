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نابلس: الضابطة الجمركية تضبط 22 طن بطاطا وجزر مهرب من إسرائيل و3 طن مخلل غير صالح للاستهلاك

الخميس 01 أبريل 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: الضابطة الجمركية تضبط 22 طن بطاطا وجزر مهرب من إسرائيل و3 طن مخلل غير صالح للاستهلاك



نابلس /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الخميس، على إحدى نقاط المحبة في نابلس، شاحنة محملة بـ22 طن بطاطا وجزر مهرب من اسرائيل بدون إذن استيراد. 

وباستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة أقرت بدورها التحفظ على الكمية المذكورة وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وفي سياق آخر وبناءً على معلومات أفادت بوجود 3 طن مخلل غير صالح للاستهلاك ويظهر عليه علامات التلف والتعفن داخل إحدى المخازن بالمدينة، تحركت قوة من الجهاز إلى المكان المشتبه به، وتمكنت من ضبط الكمية، وباستدعاء جهة الاختصاص في مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني أقرت التحفظ على الكمية وإغلاق المخزن وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#جهاز الضابطة الجمركية #نابلس

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