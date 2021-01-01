غزة: الاعلامي الحكومي يوضح طبيعة الاجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

غزة /سما/

كشف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، عن طبيعة الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بعد قليل للحد من انتشار فيروس كورونا في القطاع.

وقال معروف في تصريحات له، إن الإجراءات التي سيتم الاعلان عنها في المؤتمر الصحفي بعد قليل تواكب تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وذكر أن الإجراءات الجديدة تم إقرارها خلال اجتماع تقييمي عقد اليوم، في ضوء الارتفاع بأعداد إصابات كورونا خلال الموجة الثانية.

وأضاف أن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر بعد قليل مرتبطة بالأسواق الشعبية وصالات الأفراح وبعض الترتيبات ليومي الجمعة والسبت.

وحسب معروف، الاجراءات الجديدة متعلقة أيضا بتشديد الرقابة والمتابعة للاجراءات السابقة خاصة فيما يتعلق ببيوت العزاء والتباعد والتجمعات.