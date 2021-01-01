  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: الاعلامي الحكومي يوضح طبيعة الاجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 01 أبريل 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاعلامي الحكومي يوضح طبيعة الاجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا



غزة /سما/

كشف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، عن طبيعة الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بعد قليل للحد من انتشار فيروس كورونا في القطاع.

وقال معروف في تصريحات له، إن الإجراءات التي سيتم الاعلان عنها في المؤتمر الصحفي بعد قليل تواكب تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وذكر أن الإجراءات الجديدة تم إقرارها خلال اجتماع تقييمي عقد اليوم، في ضوء الارتفاع بأعداد إصابات كورونا خلال الموجة الثانية.

وأضاف أن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر بعد قليل مرتبطة بالأسواق الشعبية وصالات الأفراح وبعض الترتيبات ليومي الجمعة والسبت.

وحسب معروف،  الاجراءات الجديدة متعلقة أيضا بتشديد الرقابة والمتابعة للاجراءات السابقة خاصة فيما يتعلق ببيوت العزاء والتباعد والتجمعات.

#سلامة معروف #غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #الاجراءات الاحترازية #فيروس كورونا #كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

قائمة بأسماء مرشحين حركة فتح للانتخابات التشريعية

الرئيس يرفض مكالمة من بلينكين وينتظر مكالمة من بايدن

في ليلة واحدة..مرشح ثاني من فتح يعلن انسحابه من قائمة الحركة

أنتم من بنى حماس.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء أبو مازن مع رئيس الشاباك

مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة

“معركة قانونية” تنتظر بعض الأحزاب.. صحيفة تكشف كواليس وضغ "اللمسات الاخيرة" على قائمة فتح

صورة: مرسوم رئاسي بترقية اللواء جبريل الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد

الأخبار الرئيسية

غزة: الكشف عن طبيعة الدوام المدرسي وعمل المؤسسات يوم السبت القادم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك ابرزها

0

طالع: فتح تنشر أسماء مُرشحي الحركة للانتخابات التشريعية المرتقبة

طالع... لجنة الانتخابات تنشر أسماء القوائم الانتخابية المُعتمدة رسميا

الرئيس

الرئيس يرفض مكالمة من بلينكين وينتظر مكالمة من بايدن

اعلان سما رسائل