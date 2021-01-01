إحباط عملية تهريب للسلاح والمخدرات على الحدود مع لبنان

القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب سلاح ومخدرات على الحدود مع لبنان، أمس الأربعاء.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات ‎الجيش وبمؤازرة ‎الشرطة الإسرائيلية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب ‎سلاح ومخدرات على الحدود مع ‎لبنان، أمس.



وأوضح المتحدث باسم الجيش أن مراقبي الحدود قاموا برصد مشتبه بهم بنقل أكياس إلى إسرائيل، حيث جرى تعقبهم في الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وضبط مسدسيْن وكيلوغراميْن من المخدرات بحوزتهم.



‏يذكر أن الحدود شهدت محاولات تهريب سلاح من لبنان إلى إسرائيل بهدف تنفيذ أعمال عدوانية منها تابع لمنظمة حزب الله اللبنانية.



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يواصل اتخاذ كافة الإجراءات للحد من عمليات التهريب على الحدود والمس بالسيادة الإسرائيلية.