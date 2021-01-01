طالع: فتح تنشر أسماء مُرشحي الحركة للانتخابات التشريعية المرتقبة

رام الله /سما/

نشر رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، عصر يوم الخميس، أسماء مُرشحي الحركة للانتخابات التشريعية المُقبلة، والمقررة في 22 مايو المقبل.

وكانت حركة فتح، قد سجَّلت مساء أمس الأربعاء، قائمتها للانتخابات التشريعية المرتقبة والمقررة في 22 مايو المقبل، في مقر لجنة الانتخابات المركزية بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وسلَّم القائمة لمقر لجنة الانتخابات، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضو اللجنة عباس زكي، حيث حملت القائمة اسم "حركة فتح" وشعار "العاصفة".



















