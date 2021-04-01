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أدرعي يُعلّق على أمنية الأمين العام لحزب الله بشأن المسجد الاقصى

الخميس 01 أبريل 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أدرعي يُعلّق على أمنية الأمين العام لحزب الله بشأن المسجد الاقصى



القدس المحتلة /سما/

علّق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، على أمنية الأمين العام لحزب الله اللباني حسن نصر، وأرفق معها صورة للعديد من القادة والزعماء وهم يصلون في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وعلى رأسهم نصر الله نفسه.

وقال أدرعي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر": "بمناسبة كذبة الأول من نيسان، تستوقفني هذه الصورة التي تضج كذبًا وتضليلًا من قبل إيران وأزلامها".

وأضاف: "كذبة لا تنتهي أبدًا هدفها تضليل الملايين لتعزيز النفوذ في المنطقة، فهل طريق القدس هو باحتلال صنعاء وبيرت ودمشق وبغداد؟، الصورة سبق وعممت من قبل محور الشر نفسه"، وفقًا لما كتب في تغريدته.

يشار إلى أنّ نصر الله، كشف أمس الأربعاء، خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه تجمع العلماء المسلمين للقاضي الراحل الشيخ أحمد الزين، عن إحدى أمانيه، والتي تتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأكّد على أنّ "محور المقاومة عبر أسوأ وأخطر مرحلة في تاريخه ويقابل التهديدات بالعمل الجاد وتراكم القدرات، التي ستحسم المستقبل، ولذلك فإن الإسرائيلي يهدد بالحرب ويخشاها في الوقت نفسه بسبب قدرات المقاومة".

#الجيش الإسرائيلي #أفيخاي أدرعي #حزب الله #حسن نصر الله #المسجد الاقصى #ايران #الدول العربية #اسرائيل

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