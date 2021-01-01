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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الخميس 01 أبريل 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة



القدس المحتلة /سما/

اقتحم 535 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية من اليوم الخميس، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشدّدة من شرطة الاحتلال، بدعوة الاحتفال بـ"العيد الفصيح".

وأكّد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى فراس الدبس، على أنّ مئات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، بالتزامن مع اليوم الخامس من احتفالات المستوطنين فيما يسمى "عيد الفصح".

وأوضح أنّ شرطة الاحتلال ضيقت على الأهالي المقدسيين في منطقة باب الأسباط ونصبت حاجزًا في المكان

#اعتداءات المستوطنين #اقتحام الأقصى #مستوطنون #القدس

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