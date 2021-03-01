الإعلام: 40 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خلال مارس

غزة /سما/

سجلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي، 40 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خلال شهر مارس الماضي.

ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة في تقريها اعتقال واحتجاز وإبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد (13) من صحفيين وهم: اعتقال كل من الصحافية منى القواسمي (أفرج عنها)، المصور الصحفي خالد الزبدة، والصحفي بكر عبد الحق، كما تم احتجاز استدعاء كل من الصحفي معتصم سقف الحيط، ومحمد ادكيدك، والصحافية عرين العملة، والصحفي جهاد القواسمي، والمصور اياد الهشلمون، و3 صحفيين من طاقم تلفزيون فلسطين، كذلك تم ابعاد الصحافية منى القواسمي عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

فيما ثبتت قوات الاحتلال حكم ومددت وأجلت اعتقال عدد (3) من الصحفيين، وهم إصدار حكم بالاعتقال الفعلي لمدة عشرة أشهر بحق الصحفي تامر البرغوثي، وتأجيل محاكمة الصحفي طارق أبو زيد، وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحافية بشرى الطويل،

وسجلت وحدة الرصد (5) حالات اعتداء وإصابة تعرض لها الصحفيين من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة والذي هاجم فيها المستوطنين تحت مرأى الاحتلال الصحفيين بالضرب والشتم والاهانة، عرف منهم الصحفي فايز أبو رميلة، ومصطفى الخاروف والصحفي التركي تورغيت ألب ويعمل بوكالة الاناضول التركية، والصحفي يوسف شحادة، والاعتداء على عدد من الصحفيين والقاء قنابل غاز سامة أدى الى تعرضهم للاختناق.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، أكثر من (10) حالات من التغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل.

ووثقت الوحدة أيضاً (3) حالة تحطيم لمركبة الصحفيين ومصادرة واحتجاز معداتهم، كما تم تهديد (2) من الصحفيين ناصر اشتية ومجدي حمد وإطلاق تجاههما قنابل الغاز السام وابعادهم عن المكان تحت تهديد السلاح.

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (3) حالات لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمان النشر.

أما في جانب مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال، سجل التقرير (1) حالة تم خلال اجبار الصحفي تامر البرغوثي على دفع غرامة مالية خلال اصدار حكما باعتقاله فعلياً.

اعتداءات فلسطينية

وحول اعتداءات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر مارس2021 المنصرم (3) حالات تمثلت في ضرب واهانة وشتم واعتقال ومنع من التغطية بحق الصحفي مجاهد السعدي

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة بحق الصحفيين خلال شهر يناير/كانون ثاني 2021

1-3-2021: اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة المصور خالد الزبدة من منزله في بلدة شويكه شمال طولكرم.

1-3-2021: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصوّر وكالة "فلاشا 90" الإخبارية ناصر أشتية، ومصوّر وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية (AP) مجدي محمد من تغطية فعالية شعبية قرب منطقة عين الساكوت الواقعة على الحدود الأردنية - الفلسطينية أقصى جنوب الأغوار، وأطلقت تجاههما قنابل الغاز السام وابعادهم عن المكان تحت تهديد السلاح.

1-3-2021: منعت إدارة موقع الفيس بوك وبالتآمر مع الاحتلال الإعلامية والكاتبة لمى خاطر من النشر والتواصل عبر حسابها الخاص مع تجديد المنع لحساباتها الجديدة دون تحديد مدة لهذا المنع بحجة انتهاك معايير النشر على فيسبوك.

7-3-2021: جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرة الصحافية بشرى الطويل من البيرة لمدة 4 أشهر جديدة للمرة الثانية، وذلك تزامنا مع الافراج عن والدها.، والأسيرة بُشرى من مدينة البيرة، صحافيةٌ متخصصةٌ في شؤون الأسرى، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة، كان آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على حاجز طيار جنوب مدينة نابلس.

12-3-2021: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصوّر الحرّ معتصم سقف الحيط، ثلاث ساعات، أثناء مروره على حاجز عسكري على مفرق قريتي بيت دجن وبيت فوريك شرق نابلس.

3-3-2021: اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على الطاقم الصحفي لوكالة الأناضول للأنباء، أثناء إعدادهما تقريرا في حي مئة شعاريم، في القدس الغربية، بالعصي والحجارة، وضم الفريق: محرر الوكالة لأخبار منطقة الشرق الأوسط تورغوت ألب، والمصور الصحفي مصطفى خروف، 33 عاماً، والمصور فايز أبو رميلة، 28 عاماً، كما تم تحطيم زجاج مركبة الطاقم.

8-3-2021: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية ثقافية نظّمها مركز الطور النسوي في القدس في يوم المرأة العالمي، بحجّة أنها "مموّلة من قِبل السلطة الفلسطينية".

8-3-2021: اصابة مراسل بوابة رام الله الإخبارية المصور الصحفي يوسف شحادة خلال قيامه بالتغطية الميدانية في رام الله.

14-12—2021: منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من الوصول الى قرية سوسيا الاثرية في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، خلال زيارة ما يسمى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برفقة المستوطنين واقتحامهم لقرية سوسيا الأثرية، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال.

14-3-2021: وضعت إدارة موقع الفيس بوك قيودا للنشر على صفحة الصحفي سامر خويرة بحجة انتهاكه معايير النشر.

15-3-2021: أصدرت محكمة الاحتلال بحق الصحفي تامر البرغوثي من بلدة كوبر برام الله حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل. وكان البرغوثي اعتقل بتاريخ 10ديسمبر/ كانون أول 2020، أثناء تغطية فعالية أمام بوابة سجن عوفر، وتم تأجيل محاكمته ست مرات.

15-3-2021: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في كفل حارس شمال سلفيت، طاقماً صحفياً من تلفزيون فلسطين، أثناء إعدادهم برنامج عن دوار أرائيل-كفل حارس، وأقدمت تلك القوات على مسح الصور التي التقطها أفراد الطاقم، وأرغمتهم على الخروج من الموقع، وإنهاء التصوير، وأفرجت عنهم بعد حوالي الساعة.

16-3-2021: استدعت ‏مخابرات الاحتلال الصحفي أكرم أبو شلبك للتحقيق معه.

21-3-2021: أجلت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم قرب جنين، محاكمة الصحفي الأسير طارق أبو زيد حتى تاريخ 9/5/2021م للمرة الخامسة توالياً، وتأتي محاكمة أبو زيد بعد تمديد اعتقاله أكثر من أربع مرات منذ اعتقاله بتاريخ 1/10/2020م.

22-3-2021: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب شرق يطا جنوب الخليل، طاقم تلفزيون فلسطين المكون من الصحافية عرين العملة، والصحفي جهاد القواسمي، والمصور اياد الهشلمون في منطقة العين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية وأرغمتهم على مغادرة منطقة عين البيضا.

22-3-2021: استدعت مخابرات الاحتلال المصور المقدسي الصحفي (محمد قاروط ادكيدك)، للتحقيق معه.

23-3-2021: اعتقلت قوات الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي بكر عبد الحق خلال تغطيه الأحداث التي شهدها جبل العرمة جنوب نابلس،

26-3-2021: إصابة صحفية بالرصاص المطاطي خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن.

26-3-2021أغلقت إدارة موقع الفيس بوك صفحة الكاتب والصحفي اياد القرا، بحجة مخالفته تعليمات النشر.

26-3-2021: منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية الدخول والمشاركة في تغطية مسيرة بيت دجن الأسبوعية المنددة بالاستيطان شرق نابلس، وأوقفتهم على حاجز بيت فوريك.

29-3-2021: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافية منى القواسمي خلال التصوير في ساحات المسجد الاقصى المبارك لعدة ساعات تم خلالها احتجاز هاتفها النقال، وأفرج عنها في مساء ذات اليوم شريطة الأبعاد عن المسجد الأقصى لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد.

31-3-2021: احتجزت قوات الاحتلال الصحفي عبد الله بحش مراسل شبكة قدس، كما احتجزت معداته الصحفية وفتشته وحققت معه لعدة ساعات، ومنعته من تغطيته اقتحام سبسطية بمدينة نابلس.

تفاصيل انتهاكات داخلية فلسطينية خلال شهر مارس/ اذار 2021

13-3-2021: اعتدت أجهزة أمن السلطة على الصحفي مـجـــاهـــد السعدي بالضرب والشتم، ومنعته من تغطية اعتصامًا نسويًا أمام مقر المقاطعة في جنين، على خلفية تقصير الأمن في قضايا إطلاق النار في برقين، وقامت باحتجازه لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه.