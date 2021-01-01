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طالع... لجنة الانتخابات تنشر أسماء القوائم الانتخابية المُعتمدة رسميا

الخميس 01 أبريل 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع... لجنة الانتخابات تنشر أسماء القوائم الانتخابية المُعتمدة رسميا



رام الله /سما/

نشرت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الخميس أسماء القوائم الانتخابية التي تم قبول طلبات ترشحها رسميا وذلك خلال اجتماع عقدته عبر تقنية الربط التلفزيوني بين غزة ورام الله.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه جرى النظر في طلبات الترشح المقدمة، وتقرر قبول طلبات ترشح (17) قائمة انتخابية جديدة ، وبذلك يصبح العدد الكلي للقوائم المقبولة –إلى الآن- 30 قائمة.

وأشارت اللجنة الى أنه يتم دراسة بقية الطلبات وسيجري البت فيها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن القوائم التي قُبلت رسمياً سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، وهي التالية:

قائمة تجمع الكل الفلسطيني، القدس موعدنا، قائمة المستقبل، قائمة عائدون، قائمة المستقلة، قائمة الفجر الجديد، قائمة نبض الشعب، قائمة نبض البلد، قائمة العدالة والبناء، كتلة العهد والوفاء (مرابطون)، قائمة صوت الناس، قائمة الحركة الوطنية (حق)، قائمة معاً قادرون، حلم (التجمع الشبابي المستقل)، قائمة اليسار الموحد، قائمة تجمع المستقلين، قائمة المستقبل الفلسطيني.

وأكدت لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة داخل القوائم المترشحة، مضيفة في ذات الوقت أنه يمكن وحتى 29 من نيسان الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

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