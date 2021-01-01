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تسليم مواد وادوات تطويرية لثمانية مشاريع تمكين اقتصادي في محافظة نابلس

الخميس 01 أبريل 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسليم مواد وادوات تطويرية لثمانية مشاريع تمكين اقتصادي في محافظة نابلس



نابلس /سما/

قامت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس ومكتبها الفرعي في حوارة، وبالتعاون مع مؤسسة "اريج" بتسليم اعلاف وشوادر بلاستيكية ومواد اخرى تطويرية لاصحاب ثمانية مشاريع تمكين قائمة في بلدات وقرى (قبلان، دوما، العقربانية، النصارية) وذلك بتمويل من برنامج الغذا العالمي.

حوارة الفرعي التابع لها بتسليم مواد لثمانية مشاريع تطويرية لمشاريع قائمة بتمويل من برنامج الغذاء العالمي.

وجرى التوزيع بحضور باحثتي التمكين الاقتصادي، حلا صالح ورنا عوادة، وممثل مؤسسة "أريج"، خير الله أبو معلا.

وأشارت الباحثة صالح الى أنه تم تقديم التوجيهات والارشادات عن كيفية استخدام المواد التي تم تسليمها، موضحة ان هذه المشاريع تأتي تأكيداً على رساله الوزارة التي تسعى دائما لنقل الأسر من دائرة الفقر إلى الانتاج.

من جانبها قالت الباحثة عوادة ان متابعة هذه المشاريع تتضمن التقييم وعمل التدخلات اللازمة لضمان استمراريتها باعتبارها تشكل مصدر الدخل للأسر المستهدفة، وأن "التنمية" والشركاء سيساعدون هذه الاسر في تذليل اية عقبات.

من ناحيته، أثنى المهندس أبو معلا على التعاون القائم مع وزارة التنمية الاجتماعية،مشيدا بدورها الكبير في استهداف الأسر الفقيرة.

#التنمية الاجتماعية #نابلس

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