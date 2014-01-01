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عائلة "غولدن" تشن هجوما حادا على حكومة نتنياهو: يخافون من سماع الحقيقة.. قيادة جوفاء!

الخميس 01 أبريل 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة "غولدن" تشن هجوما حادا على حكومة نتنياهو: يخافون من سماع الحقيقة.. قيادة جوفاء!



القدس المحتلة /سما/

نظمت عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس بقطاع غزة، مسيرة احتجاجية بالأمس، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.
 
وذكرت قناة "كان" العبرية، التي أوردت الخبر، صباح اليوم الخميس، أن المسيرة جاءت لتجديد مطالبة المستوى السياسي، بالعمل على الإفراج عن أبنائهم واعادتهم الى الديار.

وبحسب القناة العبرية، لم يأت أي سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لمشاركة عائلات الأسرى، في هذه المسيرة الاحتجاجية.
 
ونقلت القناة عن سمحا جولدين، والد الضابط الأسير  هدار جولدين، قوله: "إنهم يخشون المجيء لأنهم يخافون من سماع الحقيقة. هذه قيادة جوفاء لا ترى نفسها أداة لخدمة الجمهور".
 
يشار الى أن عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين بغزة، اتهمت رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الجيش غانتس، بعدم العمل لاستعادة أبنائهم الأسرى لدى حماس منذ العام 2014.

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