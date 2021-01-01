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الحوثيون يعلنون استهداف "مواقع حساسة ومهمة" في الرياض بطائرات مسيرة

الخميس 01 أبريل 2021 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف "مواقع حساسة ومهمة" في الرياض بطائرات مسيرة



صنعاء / وكالات/

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الخميس عن تنفيذها هجوما جديدا بواسطة طائرات مسيرة على ما وصفته بـ"مواقع حساسة ومهمة" في العاصة السعودية الرياض.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، كانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

ولم يكشف سريع المزيد من التفاصيل عن العملية، فيما لم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن على إعلان الحوثيين هذا.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع في عمق الأراضي السعودية.

#الحوثيون الرياض.مسيرة الرياض #اليمن السعودية #الحوثيون

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