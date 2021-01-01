الرئيس يرفض مكالمة من بلينكين وينتظر مكالمة من بايدن

القدس المحتلة/سما/

أفاد محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الاسرائيلية "كان" غال بيرغر اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس رفض الرد على مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قبل نحو شهر ونصف.

و كان تبرير الرئيس أنه بحسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، على الرئيس الاميركي جو بايدن شخصياً أن يتصل به وليس وزير خارجية الولايات المتحدة.

وقال بيرغر حتى الآن، لم تجر أي محادثة هاتفية بين أبو مازن وبايدن منذ دخوله البيت الأبيض.

و أكد برغر أن مصادر في رام الله وواشنطن تناقش ما إذا كان سيتم إجراء محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، أو المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ.

وأشار الى أن الإدارة الأمريكية تدرس تحويل حوالي 40 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية ، وتجديد المساعدة المالية للمفوض السامي للأمم المتحدة لفلسطين (الأونروا) بشكل جزئي.