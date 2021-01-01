  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشاورات لاتصال بين بلينكين مع الشيخ أو اشتية

الرئيس يرفض مكالمة من بلينكين وينتظر مكالمة من بايدن

الخميس 01 أبريل 2021 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يرفض مكالمة من بلينكين وينتظر مكالمة من بايدن



القدس المحتلة/سما/

 أفاد محرر الشؤون الفلسطينية  في هيئة البث الاسرائيلية "كان" غال بيرغر اليوم الخميس،  أن الرئيس محمود عباس رفض الرد على مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قبل نحو شهر ونصف.

و كان تبرير الرئيس أنه بحسب البروتوكولات الدولية  المتعارف عليها، على الرئيس الاميركي جو بايدن  شخصياً أن يتصل به وليس وزير خارجية الولايات المتحدة.

وقال بيرغر حتى الآن، لم تجر أي محادثة هاتفية بين أبو مازن وبايدن منذ دخوله البيت الأبيض.

 و أكد برغر  أن مصادر في رام الله وواشنطن تناقش ما إذا كان سيتم إجراء محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، أو المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ.

وأشار الى أن الإدارة الأمريكية تدرس تحويل حوالي 40 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية ، وتجديد المساعدة المالية للمفوض السامي للأمم المتحدة لفلسطين (الأونروا) بشكل جزئي.

#أنتوني بلينكين #الرئيس عباس #غال برغر #واشنطن #بايدن #محمد اشتية #حسين الشيخ

الأكثر قراءة اليوم

قائمة بأسماء مرشحين حركة فتح للانتخابات التشريعية

بالأسماء: الكشف عن قائمة الأسير مروان البرغوثي وناصر القدوة

في ليلة واحدة..مرشح ثاني من فتح يعلن انسحابه من قائمة الحركة

أنتم من بنى حماس.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء أبو مازن مع رئيس الشاباك

مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة

“معركة قانونية” تنتظر بعض الأحزاب.. صحيفة تكشف كواليس وضغ "اللمسات الاخيرة" على قائمة فتح

صورة: مرسوم رئاسي بترقية اللواء جبريل الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد

الأخبار الرئيسية

طالع... لجنة الانتخابات تنشر أسماء القوائم الانتخابية المُعتمدة رسميا

السفينة

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل خطة لشق قناة بحرية إسرائيلية موازية للسويس

محاكمة نتنياهو

النيابة الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور جلسات محاكمته

الصحة: 20 وفاة و2353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

مروان 2

نيويورك تايمز: المناضل الفلسطيني سيتحدى حزب عباس في الانتخابات

اعلان سما رسائل