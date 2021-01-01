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"التربية" وجمعية مدرسة الأمهات توقعان اتفاقية لرفع القدرات التعليمية للأمهات

الخميس 01 أبريل 2021 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّعت وزارة التربية والتعليم مع جمعية مدرسة الأمهات، اليوم الخميس، اتفاقية لرفع القدرات التعليميّة للأمهات وربات البيوت لمساعدة الأطفال في الدراسة، خاصة ذوي الإعاقة منهم في مديريتي نابلس وطولكرم.

ووقع الاتفاقية مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ورئيس مجلس إدارة الجمعية سناء شبيطة.

وأكد الطرفان أهمية هذا التعاون الذي يسهم في تعزيز الحق في التعليم لأمهات الطلبة، وتنفيذ العديد من النشاطات والبرامج الهادفة مستقبلا.

وتنص الاتفاقية على فتح صفوف تعليمية للأمهات في خمسة مواقع بمديريتي تربية نابلس وطولكرم من خلال مقرات جمعية مدرسة الأمهات، وفتح خمسة صفوف تطويرية لمتابعة الطلبة ذوي التحصيل العلمي المتدني، والذين يعانون من صعوبات في التعلم وإعاقات بسيطة، وتجهيز هذه الصفوف بالألعاب التربوية، إضافة لتنفيذ خمسة نوادٍ صيفية في المواقع المختارة.

#التربية والتعليم #الأمهات

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