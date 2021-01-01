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أول تعليق من حسين الشيخ بعد غلق باب الترشح للانتخابات

الخميس 01 أبريل 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حسين الشيخ بعد غلق باب الترشح للانتخابات



رام الله/سما/

علق عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، اليوم الخميس، بعد غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وطالب الشيخ  جميع القوائم التي ترشحت للانتخابات بالتحلي بالاخلاق والأعراف في حملاتهم الانتخابية.

وقال الشيخ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ": ‏مع انتهاء فترة الترشح القانونية للانتخابات التشريعية واقترابنا من إنجاز هذا العرس الفلسطيني الديمقراطي، نتمنى أن يتحلى الجميع بالأخلاق والأعراف والمبادئ التي تليق بتضحيات شعبنا الفلسطيني في حملاتهم الانتخابية".

وأضاف: "وأن يكون التنافس بحجم ما يليق بفلسطين وشعبها، لأن مساحة الوطن أكبر منا".
 

#حسين الشيخ #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات التشريعية

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