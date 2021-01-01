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المغرب.. 6 أشهر سجنا لمتسولة قبض عليها في سيارتها الفارهة

الخميس 01 أبريل 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب.. 6 أشهر سجنا لمتسولة قبض عليها في سيارتها الفارهة



وكالات / سما /

دانت الهيئة القضائية المكلفة بملف قضية المتسولة الميسورة "مولات الكاط كاط" بابتدائية مدينة أكادير المغربية، بتهمة النصب والاحتيال عن طريق التسول.

وحكمت الهيئة القضائية على المتهمة بالسجن ستة أشهر سجنا نافذا، فيما قضت ببراءتها من باقي التهم.

وتم القبض على المتهمة من طرف سلطات منطقة أورير شمال أكادير، وهي بصدد تغيير ملابسها الفاخرة داخل سيارتها الفارهة، من أجل البدء في التسول، وأدينت بتهم النصب والاحتيال والتسول، إضافة إلى انعدام التأمين وانعدام الفحص التقني لسيارتها الفارهة.

وعلى خلفية هذه القضية، أظهرت أشرطة فيديو عدة وثق أحدها كيف تقوم المتهمة باستغلال طيبة المواطنين والنصب عليهم. 

كما رصدتها كاميرات المكان الذي كانت تركن فيه سيارتها وهي بصدد تغيير ملابسها الرثة ليلا واستبدالها بأخرى ثمينة بعد أن قضت يوما من التسول بمختلف مناطق أكادير.

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