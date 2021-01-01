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الأردن تقدم مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل لهذا السبب؟

الخميس 01 أبريل 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تقدم مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل لهذا السبب؟



عمان / سما /

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية، طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس.

وأدان السفير الفايز، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الاحتلال.

وقال، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس.

كما طالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.

#الأردن #مذكرة احتجاج #إسرائيل #القدس

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