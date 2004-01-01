الأسير ناصر عورتاني يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل الأسير ناصر عورتاني (33 عاما) من مدينة نابلس، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، إن الاحتلال اعتقل ناصر عندما كان عمره (15 عاما)، وتجاوز سن الطفولة وهو في الأسر، وتعرضت عائلته للملاحقة، واعتقلت والدته إخلاص أبو السعود عام 2004 أي في العام ذاته الذي اعتقل فيه نجلها، وأمضت بالسجن 13 شهرا، وحرمت من زيارته بشكل متواصل لمدة عامين.

حكم الاحتلال على ناصر بالسجن 20 عاما، وتمكن خلال سنوات الاعتقال من استكمال دراسته، علما أنه يقبع حاليا في سجن "النقب الصحراوي".