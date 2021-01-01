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"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بنات رام الله المهنية

الخميس 01 أبريل 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم، مشروع انشاء مبنى مدرسة بنات رام الله المهنية، بدعم من سلة التمويل المشترك (JFA)، التي تضم: ألمانيا، وفنلندا، وأيرلندا، والنرويج، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار.

وأوضحت التربية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مبنى المدرسة يتكوّن من أربعة طوابق تشتمل على غرف صفية وإدارية، وغرف للرسم الهندسي، وقاعة متعددة الأغراض، ومختبرين للعلوم والتكنولوجيا، إضافةً لمشاغل هندسية لستة تخصصات مهنية (التصميم الداخلي والديكور، التصميم الجرافيكي، تصميم صفحات الويب، الفندقة، التجميل، تصميم الأزياء والخياطة)، إضافة إلى مناطق خضراء مزروعة وساحات وملاعب، تستوعب المدرسة حوالي 300 طالبة في المرحلة الثانوية للصفوف  (10-12).

وبين أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام؛ بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ وتوفير تعليمي نوعي؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

 
#التربية والتعليم #مدرسة بنات رام الله

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