نيويورك تايمز: المناضل الفلسطيني سيتحدى حزب عباس في الانتخابات

واشنطن/سما/

انفصل الأسير الفلسطيني الشهير مروان البرغوثي عن الحزب السياسي الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الأربعاء ، مما أدى إلى تصعيد الصراع على السلطة وتقويض آمال الحزب في الاحتفاظ باحتكار السلطة في الانتخابات البرلمانية.

كان المتشدد مروان البرغوثي (61 عاما) شخصية محترمة في فتح ، الحزب العلماني الذي يدير السلطة الفلسطينية ، وشارك في تأسيسه ياسر عرفات ، الزعيم الفلسطيني السابق. على الرغم من أنه يقضي عدة أحكام بالسجن المؤبد في سجن إسرائيلي لخمس تهم بالقتل ، إلا أن السيد البرغوثي يحظى باحترام كبير بين العديد من كوادر الحزب ويعتبر مرشحًا محتملاً للرئاسة الفلسطينية في المستقبل.

ومساء الأربعاء ، انفصل أعضاء من فتح يتصرفون باسمه مع الحزب ، وشكلوا قائمة انتخابية منفصلة تنافس فتح في الانتخابات في مايو ، وشكلوا تحديا مباشرا لزعيم فتح البالغ من العمر 85 عاما ، محمود عباس ، رئيس الحركة. السلطة الفلسطينية.

انضم فصيل البرغوثي إلى بطل آخر للسياسة الفلسطينية منذ فترة طويلة ، ناصر القدوة ، ابن شقيق السيد عرفات والمبعوث الفلسطيني السابق لدى الأمم المتحدة ، والذي انشق عن فتح هذا العام.

ويعتقد محللون أن تحالفهم قد يؤدي إلى تقسيم أصوات فتح ، وربما يكون بمثابة مفسد يمكن أن يفيد حماس ، الجماعة الإسلامية المتشددة التي تسيطر على غزة.





قال غيث العمري ، المستشار السابق للرئيس عباس وكبير المحللين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، وهي مجموعة بحثية في واشنطن: “هذا تطور دراماتيكي وكبير”. “هذا تحد كبير بقدر ما يمكن رفعه لاستراتيجية عباس الانتخابية وبصورة عامة سيطرته على فتح”.

دعا الرئيس عباس ، الذي قاد السلطة الفلسطينية لمدة 16 عامًا ، إلى انتخابات جديدة في كانون الثاني (يناير) على أمل إعادة تأكيد شرعيته الديمقراطية وإعادة تأسيس إدارة فلسطينية موحدة. وتدير السلطة أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بينما تدير حماس قطاع غزة.

ولم تجر السلطة انتخابات مجلس النواب ، المجلس التشريعي الفلسطيني ، منذ عام 2006. وكان الرئيس عباس قد أرجأها مرارًا وتكرارًا ، على الأقل جزئيًا لأنه كان يخشى الخسارة أمام حماس ، التي انتزعت السيطرة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية التي كانت تديرها فتح في عام 2007.

أعرب الرئيس عباس عن أمله في أن تؤدي الانتخابات الجديدة في النهاية إلى مصالحة مع حماس. وبدلاً من ذلك ، كشفوا عن صراع كبير على السلطة داخل فتح نفسها.

قال السيد العمري: “هذا أحد أهم التطورات السياسية في فتح منذ أن أصبح عباس رئيساً عام 2005”. البرغوثي والقدوة مزيج لا يمكن لقيادة فتح أن ترفضه بسهولة. لديهم مخزون عميق جدا من الشرعية في الحزب ويمثلون تحديا كبيرا لسيطرة عباس على السلطة فيه “.

ترشح السيد البرغوثي لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية عام 2004 ، قبل الانسحاب ودعم الرئيس عباس.

كان قائد الانتفاضات الفلسطينية في أواخر الثمانينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين ، وأدين في عام 2004 بتهمة التورط في قتل خمسة إسرائيليين.

وحُكم عليه بخمسة فترات مؤبد وخاض حملة انتخابية من زنزانته في السجن.

سيضطر أنصار فتح الآن للاختيار من بين ثلاثة فصائل مرتبطة بفتح – الحزب الرسمي ، تحالف البرغوثي والقدوة ، ومجموعة منشقة ثالثة بقيادة رئيس أمني سابق في المنفى ، محمد دحلان .

قال أعضاء تحالف السيد البرغوثي إنهم أنشأوا الفصيل الجديد لتنشيط السياسة الفلسطينية ، والتي أصبحت بشكل متزايد عرضًا فرديًا يتمحور حول السيد عباس ، الذي يحكم بمرسوم لأكثر من عقد من الزمان.

وقال هاني المصري عضو التحالف الجديد في إفادة صحفية مساء الأربعاء إن “النظام السياسي الفلسطيني لم يعد من الممكن إصلاحه فقط”. “إنها بحاجة إلى تغيير عميق.”

ورفض مسؤول في فتح الجماعة ووصفها بأنها “مرتدّون”.

قال جبريل الرجوب ، الأمين العام للجنة المركزية لحركة فتح ، في مؤتمر صحفي منفصل خارج رام الله بالضفة الغربية: “حتى مع نبينا محمد ، كان هناك مرتدون”. “فتح قوية ومترابطة”.

ألغى الرئيس عباس الانتخابات في الماضي ، ويعتقد البعض أنه قد يسعى للقيام بذلك مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.

قال غسان الخطيب ، المحلل السياسي المقيم في رام الله والوزير السابق في عهد عباس ، إن الإلغاء سيكون “مكلفًا للغاية من الناحية السياسية” في هذه المرحلة. “هناك ثمن سياسي باهظ لذلك.”

وقال السيد الخطيب إن أفضل أمل لعباس هو أن تتدخل السلطات الإسرائيلية في الانتخابات. وسبق أن اتهمت حماس إسرائيل باعتقال بعض قادتها وتحذيرهم من المشاركة في الانتخابات ، وهو ما تنفيه إسرائيل. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية لم تستجب بعد لطلب السماح بالتصويت في القدس الشرقية.

هذه الديناميكية التي يمكن أن تعطي السيد عباس ذريعة لإلغاء التصويت.

وقال السيد الخطيب إن السيد عباس “يحتاج إلى عذر يمكن أن يبرر مثل هذا القرار”.