مبابي يعيد الأمل لريال مدريد بشأن إمكانية ضمه في الصيف

وكالات / سما /

أعطى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بريقاً من الأمل لفريق ريال مدريد الإسباني بشأن إمكانية انضمامه للمرينجي في الصيف.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد، حيث يعتبر الهدف رقم واحد لكلاً من إدارة الفريق الملكي، وزين الدين زيدان مدرب الريال.

وسينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان صيف عام 2022، لذلك تحاول إدارة النادي الباريسي التوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم الفرنسي بشأن تمديد عقده لفترة أطول.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تتفاوض حالياً مع مبابي بشأن تمديد عقده، ولكن يبدو بأن الأخير لم يصل بعد لاتفاق مع ناديه، ليفتح الطريق أمام الريال لضمه.

وتحدث مبابي حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “تجديد عقدي مع باريس سان جيرمان؟ إذا حدث أي تطورات بشأن هذا الأمر، لكنت قد جئت وتحدثت عنه بالفعل، بالطبع سأتحدث عن الأمر عندما أتخذ قراري”.

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي قد شارك مع باريس سان جيرمان هذا الموسم حتى الآن في 36 مباراة، ونجح في تسجيل 30 هدفاً، وصنع تسعة آخرين.