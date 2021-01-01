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ألمانيا تسقط بشكل مفاجئ ضد مقدونيا الشمالية

الخميس 01 أبريل 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تسقط بشكل مفاجئ ضد مقدونيا الشمالية



وكالات / سما /

سقطت ألمانيا بشكل مفاجئ على يد ضيفتها مقدونيا الشمالية، وتجرعت خسارة قوامها هدفين لهدف، في لقاء المنتخبين الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء في تصفيات مونديال 2022.

واستقبلت كتيبة المانشافت منتخب مقدونيا الشمالية المتواضع في ملعب ام اس في ارينا في مدينة دوشبرج الألمانية، في لقاء برسم مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في قطر.

تلقت ألمانيا صدمة باستقبال الهدف الأول عن طريق اللاعب القدير جوران بانديف، عند وصول الدقيقة 45 من الشوط الأول، ليخرج أصحاب الأرض إلى غرف الملابس بنتيجة صادمة.

وعقب الاستراحة، تمكن الالمان من تسجيل هدف التعادل عن طريق نجم وسط مانشستر سيتي، إلكاي جوندوجان، في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

واستمر التعادل مسيطراً على لوح النتيجة حتى وصول الدقيقة 85، حيث نجح إليف إلماس في تسجيل هدف التقدم من جديد لمصلحة الضيوف.

وفي ضوء النتيجة يتوقف رصيد ألمانيا عند ستة نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف أرمينيا المتصدرة بتسعة نقاط، بينما وصلت مقدونيا الشمالية للنقطة السادسة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن ألمانيا.

#مقدونيا الشمالية #ألمانيا #كأس العالم #تصفيات كأس العالم

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