قناة عبرية : فتح لن تتمكن من الفوز ..اسرائيل ستفقد شريكها للسلام و ذلك يسبب صداع لها

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، أن تفكك حركة فتح في الضفة الغربية تسبب حالة صداع مقلقة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وتطرقت القناة في تقرير للمختص بالشأن العربي إيهود إيعاري، للأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق الضفة الغربية الليلة الماضية، والاحتجاجات التي خرجت في بعض مناطقها بعد الإعلان عن قائمتها الانتخابية ورفض 11 منطقة تنظيمية بالضفة وانسحاب العديد من المرشحين على قائمة الحركة.

وقال إيهود إيعاري، إن رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" بات يدرك تداعيات الخطأ الذي ارتكبه حينما أصدر المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات.

وأضاف أنه "لم يستمع للتحذيرات المتكررة ومطالبة رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان بالتراجع عنها وعدم السماح لحماس المشاركة فيها".

ووصف إيعاري حركة فتح التي تأسست قبل عشرات السنين والتي مثلت العمود الفقري لمنظمة التحرير بأنها في مرحلة تفكك متقدمة بسبب انتشار الفساد لسنوات طويلة وتراكم والفشل السياسي والاقتصادي.

وأشار الى أن حركة فتح لن تتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة ولن تعود لسابق عهدها وستفقد "إسرائيل" شريكها للسلام وهو ما يسبب حالة صداع مقلقة لـ"إسرائيل".

ودعا رئيس السلطة محمود عباس للبحث عن مخرج آمن وفرصة لتأجيلها، مشيرًا إلى أن عباس يتمنى أن تساعده "إسرائيل" وتعلن عن رفضها اجراء الانتخابات في القدس واستغلال هذه الخطوة لإلغائها.

ونوه المحلل الإسرائيلي إلى أن حركة حماس تمكنت من عرض قائمة موحدة دون ظهور خلافات أو احتجاجات علنية في صفوف أتباعها.