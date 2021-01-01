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زراعة قباطية تحيي يوم الأرض

الخميس 01 أبريل 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أحيت مديرية زراعة قباطية جنوب جنين، اليوم الخميس، ذكرى يوم الأرض بزراعة أشتال الزيتون في قرية الحفيرة والتي تتعرض أراضيها لمحاولة الاستيلاء ونهبها من قبل المستوطنين.

وشارك بالفعالية التي نظمتها دائرة زراعة قباطية، محافظ جنين أكرم الرجوب، ومديرة الدائرة لمى أبو بكر، ورئيس مجلس قروي الحفيرة حسام هنطش وأهالي وفعاليات القرية.

وأكد الرجوب رمزية الذكرى الخالدة التي جسدت صمود أبناء شعبنا وتمسكه بأرضه وانتمائه لها ولهويته الوطنية، وتخليدا لتضحيات الشهداء الذين سقطوا في هذا اليوم الخالد ورسموا طريق الحرية.

يشار الى أن مجموعة من المستوطنين ومنذ سنوات طويلة يحاولون الاستيلاء على قطعة أرض وبئر مياه يعود لأهالي القرية.

 
#يوم الأرض #قباطية

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