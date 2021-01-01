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الصحة بغزة: قدمنا توصيات لصناع القرار ونحاول جاهدين الابتعاد عن الإغلاقات

الخميس 01 أبريل 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: قدمنا توصيات لصناع القرار ونحاول جاهدين الابتعاد عن الإغلاقات



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن الوضع الوبائي داخل قطاع غزة خطير، ويحتاج إلى تضافر الجهود والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة

وقال القدرة  في تصريحات لإذاعة "الأقصى"، بأن هناك توصيات مرفوعة من وزارة الصحة لصناع القرار، ولكن نحاول جاهدين أن نبتعد عن الإغلاقات التي سيكون لها تأثير على مجمل قطاعات الحياة في قطاع غزة.

وشدد على أنه "إذا ما اضطررنا لهذه الخطوة سيتم الإعلان عنها في حينه".


وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأنها أجرت 3758 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية وتسجيل 1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت "الصحة" في موجز تقريرها اليومي، تعافي 265 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل سبع حالات وفاة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة الزمنية.

#وزارة الصحة بغزة #اذاعة الاقصى #قطاع غزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

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