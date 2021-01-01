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الصحة : إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بغزة ستتُخذ اليوم

الخميس 01 أبريل 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بغزة ستتُخذ اليوم



غزة/سما/

كشف مدير دائرة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة رامي العبادلة يوم الخميس عن أنه سيتم اليوم اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة.

وقال العبادلة في تصريح صحفي ان هذه الإجراءات قيد النقاش بين كافة العاملين والجهات المختصة في الوزارة، وسيتم اليوم اتخاذ قرار نهائي بشأنها وتقديم التوصيات لمواجهة تجدد الجائحة في القطاع.

وأكد أنها تأتي في ظل التصاعد المخيف في أعداد الإصابات بالفيروس والتي تخطت الألف إصابة أمس، وبظل تأكد وجود إصابات بالطفرة البريطانية الجديدة للفيروس.

وأعادت وزارة الداخلية منذ أسبوع عديد الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، غداة عودة ارتفاع المنحنى الوبائي، ومنها سريان الإغلاق الليلي بدءًا من الساعة التاسعة مساءً والذي يشمل منع حركة المواطنين والمركبات وإغلاق المنشآت باستثناء الصيدليات فقط، لمواجهة انتشار الجائحة.

كما قررت منع الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الشعبية والتزام صالات الأفراح بتحديد عدد الحضور بما لا يتجاوز 100 شخص.

#وزارة الصحة بغزة #رامي العبادلة #فيروس كورونا #جائحة كورونا #قطاع غزة

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