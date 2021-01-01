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أكثر من 47 ألف متقدم يتوجهون اليوم لامتحان الوظائف التعليمية في غزة

الخميس 01 أبريل 2021 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 47 ألف متقدم يتوجهون اليوم لامتحان الوظائف التعليمية في غزة



غزة/سما/

يتوجه اليوم الخميس أكثر من 47 ألف متقدم لامتحانات المنافسة على الوظائف التعليمية في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بأنها أنهت بالتعاون مع ديوان الموظفين العام كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الوظائف التعليمية الذي يوافق اليوم.

وأشارت إلى أنه جرى تجهيز الامتحانات التي تقيس مهارات وخبرات المتقدمين في مختلف التخصصات، مبينة تحضير القاعات والمراقبين.

وأوضحت أن الامتحانات ستعقد بشكل كامل من حيث تقديمها وتصحيح إجاباتها وفق البروتوكول الصحي للوقاية من فايروس كورونا.

وأفادت الوزارة بتجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفايروس كورونا عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة، لافتة إلى توفيرها كافة الاحتياجات واللوازم التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين.

وذكرت أنها وفّرت مواصلات مجانية للمصابين والمخالطين -ذهاباً وإياباً-ضمن إجراءات السلامة، مع إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار تمهيداً لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.

#الوظائف التعليمية #غزة #امتحانات الوظائف التعليمية

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