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المشتركة: التوصية بـ لابيد تعني تزكية بينيت

الخميس 01 أبريل 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المشتركة: التوصية بـ لابيد تعني تزكية بينيت



القدس المحتلة/سما/

 قالت هبة يزبك من "التجمع الوطني الديمقراطي" أحد مركبات القائمة العربية المشتركة، اليوم الخميس، إن التوصية بزعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد لتشكيل الحكومة المقبلة، تعني تمامًا التوصية باليميني نفتالي بينيت.

واعتبرت يزبك في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هذه التوصية غير واقعية، مشيرةً إلى أن حزبها سيحترم موقف الأحزاب الأخرى للقائمة.

وأضافت "يجب أن نعرف أن مثل هذه التوصية تعني تزكية بينيت والتوصية به، وأن لابيد ليس مرشحًا جادًا".

وكان سامي أبو شحادة رئيس التجمع أكد أن حزبه لن يوصي بشخصية لابيد لرئاسة الوزراء، كما أنه لن يوصي بأي شخصية، مشيرًا إلى أن هذا متفق عليه بين أعضاء القائمة بعدم إجبار أي حزب على التوصية بشخصية ما وذلك قبل خوض الانتخابات.

#لابيد #بينيت #التجمع الوطني الديمقراطي #القائمة العربية المشتركة #الجيش الاسرائيلي

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