رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها على خبر اغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية وتسجيل "فتح" قائمتها في لجنة الانتخابات المركزية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-اغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية: 36 قائمة.

-اشتية يطالب بضغط أوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة بما فيها عقد الانتخابات في القدس.

-13 وفاة و2288 إصابة بـ "كورونا" وبدء تطعيم أهالي الأسرى في صحة رام االله والبيرة اليوم.

-9ملايين دولار إضافية من البنك الدولي لتقوية قدرة منشآت الأعمال الفلسطينية على الصمود خلال جائحة كورونا.

-الأردن يسجل 111 وفاة و6570 إصابة جديدة بـ"كورونا".

-شرطيان يرفعان دعوى قضائية ضد ترمب على خلفية هجوم الكابيتول.

-غانتس: توجهت للمستشار القضائي لفحص أهلية نتنياهو لتولي منصب رئيس الحكومة.

"-الإحصاء": الاقتصاد الوطني يسجل تراجعا حادا نسبته 11.5%.

"الأيام":

-"فتح" تسجل قائمتها قبيل انتهاء المهلة المحددة وقائمة للبرغوثي والقدوة وأخرى يتصدرها فياض.

-"كورونا": 13 حالة وفاة، و2288 إصابة منها 1061 تم تسجيلها في قطاع غزة.

-مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية في الخليل.

-مراقبون: تعدد القوائم يعرقل قدرة فصيل بمفرده على تشكيل الحكومة الجديدة.

-الأردن يسجل 111 وفاة بـ"كورونا" في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

-إسرائيل تسجل رقمًا قياسيًا في تراجع نسبة إصابات بـ"كورونا".

-غانتس يطلب فحص أهلية نتنياهو لتولي منصب رئيس الحكومة.

-نتنياهو يدعو ساعر وبينيت إلى "حكومة يمينية مستقرة" والأخيران يرفضان.

-ماكرون يفرض العزل العام في أنحاء فرنسا لمكافحة موجة "كورونا" الثالثة.

"القدس":

-توقع ترؤس الرجوب قائمة فتح بعد احالته للتقاعد، البرغوثي والقدوة يتفقان على خوض الانتخابات معا.

-13 حالة وفاة، و2288 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع.

-الاحتلال يمنع بالقوة اقامة مهرجان للتاكيد على عروبة القدس في مخيم شعفاط.

-اشتية يطالب بضغط أوروبي لإلزام إسرائيل بعقد الانتخابات في القدس ويوقع اتفاقية لدعم قطاع الزراعة.

-ادارة الرئيس بايدن تتفادى استخدام مصطلح "محتلة" لوصف الأراضي الفلسطينية.

-مركز أبحاث الأراضي: مخططات استعمارية للاستيلاء على 1289 دونما خلال آذار.

-نائب يهودي بالكونغرس يهاجم الإدارة الأميركية لمساعدتها الفلسطينيين في مواجهة الفيروس.