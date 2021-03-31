طعم الله: لم يتم رفض أي قائمة حتى الآن ويحق للمواطنين الاعتراض علي أي منها

رام الله/سما/

أكد فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس 1/4/2021، أن 36 قائمة انتخابية تقدمت لباب الترشح للانتخابات التشريعية، قوبل منها 13 قائمة، ولم يتم رفض أي منها حتى الآن.

وأوضح طعم الله في تصريح لإذاعة فلسطين "، أن 36 قائمة تقدمت للترشح للانتخابات، قوبل منها 13 وتم تسليمها إشعار قبول، فيما لم يتم حتى الآن رفض أي قائمة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد أعلنت أن أمس 31/3/2021، هو اليوم الأخير لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية.

وأفاد طعم الله، أن الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من دراسة باقي طلبات الترشح للانتخابات بشكل كامل واتخاذ قرار بالقبول أو الرفض.

وأشار إلى أن اللجنة ستنشر في السادس من شهر أبريل الحالي، الكشف الأولي لأسماء القوائم وأسماء المرشحين لمدة 3 أيام للاطلاع على أسماء القوائم والمرشحين.

وتهدف هذه الخطوة- وفقاً لطعم الله، إلى اطلاع المواطنين والتعرف على أسماء القوائم والمرشحين، ولإعطاء حق للمواطنين للاعتراض على أي قائمة أو مرشح.

وبين، أن اللجنة ستستقبل شكاوى واعتراض المواطنين من السادس وحتى الثامن من الشهر الحالي، والتقدم باعتراض للجنة انتخابية، مرفق بما يؤيد صحة أي اعتراض يخص القائمة أو المرشحين.

ولفت طعم الله إلى أن اللجنة لديها 3 أيام للنظر في كافة الاعتراضات المقدمة، حيث سيتم اتخاذ قرار فيها، وإن لم يكتف المواطن بقرار لجنة الانتخابات، لديه الحرية في التوجه لمحكمة الانتخابات التي سيكون قراراها قطعياً، لا رجعة فيه.

ولفت إلى أن المحكمة لديها 7 أيام للرد على الاعتراض، مبيناً أنه أي قائمة لا يسمح لها تغيير أي مرشح، في حين يسمح لها حتى 29/4/2021 الانسحاب من الترشح للانتخابات.