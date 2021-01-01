قناة عبرية: نتنياهو يقدم عروض جديدة لمنافسيه لتشكيل الحكومة

القدس المحتلة/سما/

كشف الليلة الماضية، عن عرض قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نفتالي بينيت زعيم اليمين الجديد، إلى الليكود، مقابل التوصية به لرئاسة الوزراء الأسبوع المقبل.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن اقتراح نتنياهو لبينيت يضمن حجو 7 مقاعد له في المراكز الـ 37 الأولى على قائمة الليكود في الحملتين الانتخابيتين المقبلتين بغض النظر عن موعد إجراؤهما، مشيرةً إلى أن نتنياهو التقى مع حاييم كاتس رئيس مركز الليكود للموافقة على هذه الخطوة.

ويأتي ذلك في وقت ظهر فيه نتنياهو بتصريح متلفز لأول مرة منذ انتهاء الانتخابات، دعا فيه بينيت، إلى جانب جدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، بالعمل من أجل تشكيل حكومة يمينية واضحة بـ 65 مقعدًا، ولتكون مستقرة بهدف مواجهة التحديات الكبرى ومنها البرنامج النووي الإيراني، وتوقيع الاتفاقيات مع الدول العربية، وجلب اللقاحات.



وقال نتنياهو "أي حكومة يتم تشكيلها ستكون حكومة يسارية غير مستقرة، يتم تشكيلها في معارضة واضحة للأغلبية العظمى، يمكن لحكومة معارضة شديدة أن تدمر كل إنجازاتنا - وسوف تسقط سريعًا".

ووجه نتنياهو كلامه إلى بينيت وساعر "تعالوا لنشكل حكومة يمينية مستقرة لسنوات، فلنتحد، ليس سرًا أن لدينا خلافات على مر السنين، لكننا عرفنا كيف نتغلب عليها ونعمل معًا".

وردًا على ذلك قال مصدر حزب بينيت، إنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة تنقذ إسرائيل من الفوضى وليس مهتمًا بالمناصب.