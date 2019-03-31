الاحتلال يفرج عن أسيرين من غزة

غزة/سما/

افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عصر اليوم الاربعاء عن اسيرين افرج عنهما من معتقل نفحه الصحراوي.

وقالت ادارة الاعلام بمعبر بيت حانون ايرز ان سلطات الاحتلال افرجت عن الاسير اياد محمد نعمان عمارة المفرج عنه من معتقل "نفحه" بعد اعتقال دام "3" سنوات .

وكان الاسير قد اعتقل على الحدود الشرقية بحي الشجاعية بتاريخ "31/3/2019".

واشارت الى ان الاحتلال افرج ايضا عن الاسير معاذ باسم محمد المدهون "20" عام من معتقل "نفحه" بعد اعتقال دام "3" سنوات .



وكان الاسير قد اعتقل على الحدود الشرقية في منطقة ابو صفيه بتاريخ "31/3/2019".