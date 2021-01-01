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أسعار الخضروات والدجاج و اللحوم لهذا اليوم

الخميس 01 أبريل 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج و اللحوم لهذا اليوم



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة، اليوم الخميس، كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 5 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 7 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 4 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

بازيلاء: 1ك = 5 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

ورق عنب = 9 شيكل للوقية

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 3 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 6 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

فراولة 1ك = 3 شيكل

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل

شمام 1ك = 4 شيكل

بطيخ 15 = 5 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل

عنب أسود 1ك = 12 شيكل

رمان 1ك = 4 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل

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