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إدارة بايدن تخطط لإلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية

الخميس 01 أبريل 2021 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة بايدن تخطط لإلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية



وكالات

أفادت صحيفة "فورين بوليسي" نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

وحسب المصادر، فإنه من المتوقع إلغاء الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن العقوبات على المحكمة هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل.

ومع ذلك أشارت المصادر إلى أن أي قرار رسمي لم يتخذ بعد.

يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.

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