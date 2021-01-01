أبرز عناوين المواقع العبرية

القدس المحتلة/سما/

القضية المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الخميس، تتركز على دعوات نتنياهو لجدعون ساعر ونفتالي بنت لتشكيل حكومة يمين مستقرة.

يديعوت أحرنوت :

السباق نحو تشكيل الحكومة: نتنياهو يغازل، ساعر يرفض، ونفتالي بنت يحافظ على الغموض.

حكومة بدون وزير قضاء، مس كبير بمستوى الأداء الحكومي.

رئيس الدولة يملك حرّية في التكليف لتشكيل الحكومة.

قبيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني: فتح مشتته وحماس موحدة.

الإدارة الأمريكية تبنت مفاهيم ترمب فيما يتعلق ب “إسرائيل”، ثم أوضحت، الضفة الغربية محتلة.

الرئيس الفرنسي يغلق المدارس، ويعترف بارتكابه أخطاء.

نتنياهو توجه لساعر:”عد للبيت لنشكل حكومة يمين”.

هآرتس:

جدعون ساعر رفض طلب نتنياهو للعودة لليكود، وقال سأنفذ وعدي للناخبين.

قلق في يش عتيد بأن نفتالي بنت يستغلهم لتحقيق مكاسب من نتنياهو.

قدمت قائمة مروان البرغوثي للمجلس التشريعي، وعلى رأسها قيادي فتحاوي سابق.

خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي: 2 ترليون دولار ستستثمر في البنى التحتية.

أنباء عن جدل بين أبو مازن ورئيس الشاباك، وأبو مازن قال له:” لا أعمل لديك”.

تحليل: تحدي البرغوثي يقرب الفلسطينيون اليوم التالي لأبو مازن.

جدعون ليفي:” مروان البرغوثي الفرصة الأخيرة”.

القناة 12 العبرية:

“إسرائيل” تنتظر الولايات المتحدة، تطعيم الأطفال سيكون حتى بداية العام الدراسي القادم.

لا يوجد لقاحات، فرنسا تعود للإغلاق الكامل تقريباً.

نتنياهو لجدعون ساعر ونفتالي بنت: “تعالوا نشكل حكومة معاً”.

نتنياهو طلب من المحكمة التغيب عن نقاشات محاكمات تقديم الأدلة.

العرض السخي من نتنياهو لبنت: التوصية به لدى الرئيس مقابل ضمه لليكود.

واللا نيوز:

أولياء الأمور طلبوا السماح للتلاميذ بإمكانية عدم الحصول على اللقاح، ويقولون :” المخاطر قليلة”.

75 مليون دولار من وراء الكواليس: بهدوء إدارة بايدن ترفع حجم المساعدات للسلطة الفلسطينية.

(442) حالة كورونا في ال24 ساعة الماضية.

جدعون ساعر يرفض عرض نتنياهو إقامة “حكومة مستقرة”.

المحكمة الإسرائيلية: لن نمنع الشرطي قاتل سلمون تيكا من العودة للعمل.

اللقاحات غير كافية: إغلاق سيفرض في فرنسا، والمدارس أغلقت.

إسرائيل اليوم:

أولوية نفتالي بنت: الحصول على التكليف من رئيس الدولة، وإقامة حكومة بدون نتنياهو.

جاءت لحظة الحقيقة، بمن سيوصي منصور عباس؟

بايدن سيفرض عقوبات ضد المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية.

سيموترش في رسالة لبنت وساعر: “من يدير ظهره للمعسكر القومي، سيفقد عالمه السياسي”.

كان الإخبارية:

أبو مازن وبخ رئيس جهاز الشاباك، وقال له: “أنا لا أعمل لديك”.

نتنياهو يدعوا ساعر وبنت لوضع رواسب الماضي من خلفهم.

تقديرات: وزارة الصحة ستبدأ تطعيم الأطفال اعتباراً من الشهر القادم.

نتنياهو يطلب عدم حضور جلسات المحكمة القادمة.