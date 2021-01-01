الطقس : أجواء باردة و فرصة لسقوط أمطار محلية

رام الله/سما/

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الخميس والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الخميس لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام وأكثر برودة في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياًالى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح شمالية غربية.

ويوم غد الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وأكثر برودة في المناطق الجبلية،وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

ويوم بعد غد السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات، وتسود أجواء باردة صباحاً بشكل ملموس في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة بوجه عام وأقل برودة في المناطق المنخفض، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياًالى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.