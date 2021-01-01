  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة

الخميس 01 أبريل 2021 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة



رام الله/سما/

أعلن المُرشح على قائمة حركة فتح الأكاديمي أ.د محمد صلاح أبو حميدة، انسحابه من قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المرتقبة والمقررة في 22 مايو المقبل.

وقال أبو حميدة في تدوينة له عبر صفحته في موقع "فيسبوك" فجر الخميس: "أعلن انسحاب ترشيحي من قائمة حركة فتح المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي 2021"، مُردفاً: "أسباب الانسحاب أحتفظ بها لنفسي، مع شكري وتقديري للجميع".

يُذكر أنّ حركة فتح سجَّلت قائمتها للانتخابات التشريعية مساء أمس الأربعاء، والتي ضمت 132 مُرشحاً، بينهم الأكاديمي د. محمد صلاح أبو حميدة في الترتيب الـ58 من القائمة.



-

#الانتخابات التشريعية الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية #مرشح #قائمة الحركة
مرشح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : البرغوثي يوجه أقوى ضربة للرئيس ما لم تنجح مفاوضات ربع الساعة الأخيرة

أنتم من بنى حماس.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء أبو مازن مع رئيس الشاباك

هل فصلت اللجنة المركزية مروان البرغوثي من حركة فتح؟

صورة: مرسوم رئاسي بترقية اللواء جبريل الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد

الأسير الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح" للانتخابات التشريعية

ديوان الموظفين في غزة: تقليص الدوام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية

لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً مهماً حول اليوم الأخير لمرحلة الترشح

الأخبار الرئيسية

انت

صورة : لجنة الانتخابات المركزية تعلن اغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية 2021

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الرجوب: فتح قوية ومتماسكة والمرتدين موجودين حتى في زمن الرسول محمد..فيديو

معهد واشنطن: اليد العليا لحماس إذا جرت الانتخابات..!

لجنة الانتخابات تكشف موعد الاعلان عن القوائم الانتخابية المقبولة وأسماء المرشحين

اعلان سما رسائل