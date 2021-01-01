مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة

رام الله/سما/

أعلن المُرشح على قائمة حركة فتح الأكاديمي أ.د محمد صلاح أبو حميدة، انسحابه من قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المرتقبة والمقررة في 22 مايو المقبل.

وقال أبو حميدة في تدوينة له عبر صفحته في موقع "فيسبوك" فجر الخميس: "أعلن انسحاب ترشيحي من قائمة حركة فتح المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي 2021"، مُردفاً: "أسباب الانسحاب أحتفظ بها لنفسي، مع شكري وتقديري للجميع".

يُذكر أنّ حركة فتح سجَّلت قائمتها للانتخابات التشريعية مساء أمس الأربعاء، والتي ضمت 132 مُرشحاً، بينهم الأكاديمي د. محمد صلاح أبو حميدة في الترتيب الـ58 من القائمة.





