  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة : لجنة الانتخابات المركزية تعلن اغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية 2021

الخميس 01 أبريل 2021 01:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : لجنة الانتخابات المركزية تعلن اغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية 2021



رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي استمرت من صباح يوم 20 وحتى مساء يوم 31 آذار.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، قبلت اللجنة -إلى الآن- طلبات 13 منها، وسلمتها اشعارات قبول، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ إبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات امام اللجنة على أسماء القوائم والمرشحين.


يشار إلى أن الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيكون يوم 22 أيار/ مايو المقبل.



انت

#لجنة الانتخابات #اغلاق باب الترشح #الانتخابات التشريعية #الانتخابات الفلسطينية #لجنة الانتخابات المركزية
انت

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : البرغوثي يوجه أقوى ضربة للرئيس ما لم تنجح مفاوضات ربع الساعة الأخيرة

أنتم من بنى حماس.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء أبو مازن مع رئيس الشاباك

هل فصلت اللجنة المركزية مروان البرغوثي من حركة فتح؟

صورة: مرسوم رئاسي بترقية اللواء جبريل الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد

الأسير الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح" للانتخابات التشريعية

ديوان الموظفين في غزة: تقليص الدوام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية

لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً مهماً حول اليوم الأخير لمرحلة الترشح

الأخبار الرئيسية

مرشح

مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الرجوب: فتح قوية ومتماسكة والمرتدين موجودين حتى في زمن الرسول محمد..فيديو

معهد واشنطن: اليد العليا لحماس إذا جرت الانتخابات..!

لجنة الانتخابات تكشف موعد الاعلان عن القوائم الانتخابية المقبولة وأسماء المرشحين

اعلان سما رسائل