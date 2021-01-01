رسميا..القدوة والبرغوثي يسجلان قائمتهما المشتركة لدى لجنة الانتخابات

رام الله/سما/

تقدمت قائمة ناصر القدوة ومروان البرغوثي لتسجيل قائمتهما المشتركة لدى لجنة الانتخابات المركزية، بعد فشل الجهود مع حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس في ثني البرغوثي عن خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن الحركة.

وشكل قرار البرغوثي عزمه التقدم بقائمة لخوض الانتخابات قبل يوم من انتهاء الموعد القانوني لتسجيل القوائم مفاجأة لحركة فتح ، بعد تأكيد حركة فتح أن البرغوثي ملتزم بقرار الحركة، التي يقوردها محمود عباس، موحدة، عقب زيارته من قبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في سجن هداريم.

وتأخر تسجيل حركة فتح قائمتها وكذلك البرغوثي والقدوة اللذان اتفقا على الاندماج معاً، بسبب الجهود لثني البرغوثي عن قراره الا ان المحاولات فشل، وذهب الفريقان لتسجيل قوائمهما.