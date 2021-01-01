الرجوب: فتح قوية ومتماسكة والمرتدين موجودين حتى في زمن الرسول محمد..فيديو

رام الله/سما/

أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأربعاء أن " الانتخابات التشريعية ستتم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها مدينة القدس".

وقال الرجوب بعد وصوله برفقة عضو مركزية فتح عباس زكي، إلى مقر لجنة الانتخابات في البيرة، لتسليم قائمة حركة فتح، "نريد إنهاء الانقسام وتحقيق السيادة ولن نسمح للاحتلال بفرض أي شكل أو مضمون على الانتخابات".

وتابع " إن وجود المرتدين هنا أو هناك أمر طبيعي وفي زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدون وان حركة فتح قوية ومتماسكة" ،في اشارة الى ناصر القدوة ومروان البرغوثي.