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لجنة الانتخابات تكشف موعد الاعلان عن القوائم الانتخابية المقبولة وأسماء المرشحين

الأربعاء 31 مارس 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تكشف موعد الاعلان عن القوائم الانتخابية المقبولة وأسماء المرشحين



رام الله / سما /

كشف المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء اليوم الاربعاء، موعد الاعلان عن القوائم الانتخابية المقبولة وأسماء المرشحين.

وأوضح طعم الله في تصريحات لاذاعة الاقصى، أن أبواب اللجنة ستبقى مفتوحة حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء، واللجنة ستعلن القوائم المقبولة وأسماء المرشحين وفق الأصول في السادس من إبريل المقبل.

وأكد أنه لا يوجد أي تمديد للترشح بعد نهاية هذا اليوم، والمرحلة التالية هي نشر الكشف الأولي للمرشحين والقوائم لمدة ثلاثة أيام، ثم إتاحة الفرصة للاعتراض على أي مرشح، وإذا كان أي اعتراض على مرشح وشطب من القائمة لن يؤثر عليها إذا كان عدد القائمة أكثر من 16 مرشح.

ونوه الى أنه يسمح لقائمة كاملة الإنسحاب من الانتخابات واسترداد الرسوم لغاية 29/4، ويمنع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية التي ستبدأ في 30/4 لغاية 20/5 وأي دعاية قبل هذا التاريخ مخالف للقانون، ويمكن لأي قائمة الإعلان عن نفسها ومرشحيها فقط.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات الفلسطينية #القوائم الانتخابية

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