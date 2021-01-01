"أبحاث الأراضي": مخططات استعماریة للاستیلاء على 1289 دونماً خلال آذار

رام الله / سما /

رصد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعیة الدراسات العربیة، خلال شهر مارس أذار المنصرم، مصادقة سلطات الاحتلال على مخططات استعماریة توسعیة على ( 1289 دونم)، بهدف توسعة سبع مستعمرات مقامة على أراضي المواطنین المصادرة في الضفة الغربیة المحتلة.

ووفق المركز، فإن سلطات الاحتلال (اللجنة الفرعیة للاستیطان) صادقت على منح الترخیص لثلاثة مخططات تفصیلیة، فیما أودعت للاعتراض أربعة مخططات أخرى.

وكان أبرز تلك المخططات، المخطط رقم ( 130/8 (في مستعمرة "أرائیل" المقامة على أراضي محافظة سلفیت)، حیث منحت سلطات الاحتلال الترخیص (سریان المفعول) المصادرة، وبلغت مساحة هذا المخطط (443 دونماً للمخطط الذي یستولي على أجزاء من الحوض الطبیعي رقم "3" من أراضي قریة مردا، وأجزاء من الحوض الطبیعي رقم " 4" من أراضي سلفیت، ویهدف إلى إنشاء حي استعماري جدید في الجهة الجنوبیة من المستعمرة).

یلي ذلك، إیداع الاحتلال المخطط رقم (426/3/1)، لتوسعة مستعمرة "بیتار علیت" المقامة على أراضي محافظة بیت لحم، حیث بلغت مساحة هذا المخطط ( 404 دونمات)، ویستولي على أجزاء من أراضي المواطنین في الأحواض الطبیعیة ( 2،3،4) من أراضي بلدة حوسان، والأحواض الطبیعیة (4،3) من أراضي قریة واد فوكین، ویهدف إلى إقامة حي استیطاني جدید في الطرف الشمالي للمستعمرة، سیضم وحدات سكنیة استیطانیة من فئة (ج)، ومؤسسات تجاریة ومناطق مفتوحة وطریق سیربط هذا الحي بالشارع (الالتفافي) القریب.

كما منحت سلطات الاحتلال الترخیص للمخطط التفصیلي رقم (210/9/6) لتوسعة مستعمرة "مودیعین علیت" المقامة على أراضي المواطنین المصادرة في محافظة رام االله، وبلغت مساحة المخطط (400 دونم)، وسیأتي على أراضي المواطنین في الحوض الطبیعي رقم (3) من أراضي قریة بلعین، والحوض الطبیعي رقم (2) من أراضي قریة دیر قدیس، والحوض الطبیعي رقم(2) من أراضي قریة خربثا، ویهدف إلى شرعنة الحي الاستیطاني "كریات سفیر" القائم في الجهة الجنوبیة من المستعمرة.

ولتوسعة مستعمرة "كریات أربع" المقامة على أراضي محافظة الخليل، منحت سلطات الاحتلال الترخیص لمخطط تفصیلي مساحته (35 دونماً)، وكذلك مخطط على مساحة (5 دونمات) في مستعمرة "معالیه مخماس"، ومخطط آخر على مساحة (1 دونم) لتوسعة مستعمرة "عیلي زهاف".

ووفق مركز أبحاث الأراضي، فإنه یتضح من هذه المخططات تصاعد وتیرة الاستیطان في الأراضي المحتلة، منذ مطلع العام الحالي 2021، لا سیما خلال شهر آذار الجاري، مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، حیث أصدر الاحتلال مخططات على (689 دونماً)، كما أصدر الاحتلال خلال شهر شباط الماضي، مخططات على (522 دونماً)، ما یدل على أن سیاسة الاستیطان ماضیة قدماً، رغم المطالبات الدولیة بوقفها وعدم شرعیتها.