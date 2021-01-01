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وفاتان و61 إصابة بفيروس كورونا في مدينة القدس

الأربعاء 31 مارس 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاتان و61 إصابة بفيروس كورونا في مدينة القدس



القدس المحتلة / سما /

أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس أن أجواء من التفاؤل الحذر تسود مدينة القدس هذه الأيام وذلك في ضوء الانخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وذكر الجبريني أن المدينة شهدت تسجيل (٦١) إصابة فقط خلال يومين موزعة (٣٨) اصابة أمس ،(٢٣) إصابة اليوم بالمقابل تم تسجيل (١٦٣) حالة تعاف ، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة إلى (٦٣٠) حالة من بينها (٦٥) حالة تعالج في المستشفيات.

وأضاف الطبيب المقدسي أنه تم تسجيل حالتي وفاة في كل من حي كفر عقب والشيخ جراح، وبذلك يرتفع عددٍ حالات الوفاة الى (٢٧٠)منذ بداية انتشار الفيروس.

وحول التطعيمات أوضح الجبريني أنها متواصلة لكن ببطء ، مؤكدا أن أكثر من ١٤٦ الفاً تلقوا التطعيم الأول، واكثر من ١١٢ ألفا تلقوا التطعيم الثاني .

وختم الجبريني مؤكدا على ضرورة استمرار الالتزام بارتداء الكمامات ، الحرص على التباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم.

#القدس #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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