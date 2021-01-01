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أنتم من بنى حماس.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء أبو مازن مع رئيس الشاباك

الأربعاء 31 مارس 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنتم من بنى حماس.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء أبو مازن مع رئيس الشاباك



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية "القناة11" مساء اليوم الأربعاء عن تفاصيل جديدة في اللقاء بين الرئيس عباس ورئيس جهاز أمن الشاباك نداف أرغمان

ووفق القناة " هدد أرغمان بأن إسرائيل ستشتكي ضد السلطة الفلسطينية في لاهاي ، فأجاب أبو مازن: "أرجوكم قدمو ما لديكم، أنا وأنتم سنجلس معًا في نفس الزنزانة".

و  بعدأن طلب أرغمان من الرئيس عباس عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بمشاركة حماس ،قال الرئيس "أنا لا أعمل عندك ، سأقرر ما إذا كانت ستكون هناك انتخابات ومع من.

و أضاف الرئيس : "أنتم من بنى حماس وليس أنا ". في اشارة الى نقل الأموال اليها

وقالت القناة وفق مصادر فلسطينية قبل نحو اسبوعين ان ارغمان طلب خلال الاجتماع من ابو مازن عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع ما دامت حماس تشارك فيها ، لكن ابو مازن رفض و ناقش الاثنان الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقبلة في مايو.

 وأشار محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية غال بيرغر إلى أنه في "إسرائيل" يقولون قد لا تكون صياغة ما حدث بين أبو مازن وأرجمان دقيقة.

#الرئيس عباس #رئيس الشاباك #الانتخابات الفلسطينية

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