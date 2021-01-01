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وزيرة الصحة تعلن بدء تطعيم أهالي الأسرى في مديرية صحة رام الله والبيرة غداً

الأربعاء 31 مارس 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تعلن بدء تطعيم أهالي الأسرى في مديرية صحة رام الله والبيرة غداً



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مساء اليوم الأربعاء، بدء تطعيم أهالي الأسرى من الدرجة الأولى بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى في مديرية صحة رام الله والبيرة يوم غدٍ الخميس، لتمكينهم من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، فيما ستشهد بقية المحافظات حملات مماثلة بعد استكمال التنسيق مع الهيئة لترتيب الكشوفات.

وقال مدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة د. معتصم المحيسن في بيان لوزارة الصحة، "إن حملة تطعيم ذوي الأسرى ستنطلق غداً في المحافظة، حيث تم التنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والتواصل مع الدفعة الأولى من ذوي الأسرى لتطعيمهم".

وتابع: "سيتم تطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة على مراحل منعاً للاكتظاظ، حيث ستتواصل هيئة شؤون الأسرى معهم لإعلامهم بتاريخ التطعيم".

وأضاف د. المحيسن، "إن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي 1400 مواطن من ذوي الأسرى في المحافظة، وستكون هناك حملات مماثلة في بقية المحافظات، بعد استكمال التنسيق وإرسال الكشوفات من قبل هيئة شؤون الأسرى".

وأشار المحيسن إلى أن التطعيم لمحافظة رام الله والبيرة سيكون في مبنى الصحة المركزي في البالوع.

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #أهالي الأسرى #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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