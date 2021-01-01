عبد القادر:خيبة أمل من عدم ايفاء اللجنة المركزية بتعهداتها باطلاع البرغوثي على القائمة

رام الله/سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر اليوم الاربعاء، أن هناك خيبة أمل من عدم إيفاء اللجنة المركزية بتعهداتها بإطلاع البرغوثي على القائمة وأخذ رأيه فيها، بالإضافة إلى عدم تعديل المرسوم الرئاسي الذي كان يشترط أن يتم ترشيح المرشح الرئاسي من قبل كتلة برلمانية "القانون تم تعديله إدارياً من ديوان الفتوى والتشريع ولم يتم تعديله بصيغة مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس، ولذلك هناك خشية من تقديم التماس للمحكمة الدستورية وألا يتم قبول التعديل".

وأضاف عبد القادر في تصريح صحفي "أرجو ألا يتم اتخاذ أي قرار ضد البرغوثي على غرار ما جرى مع القدوة، فهو شخصية وطنية وأي إجراء بحقه سيضر بحركة فتح".

وتابع "اعتذرت عن المشاركة في قائمة البرغوثي والقدوة لأسباب خاصة بب وليس لأسباب تشكيل القائمة، وأجدد دعمي لمروان البرغوثي.