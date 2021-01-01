لجنة الانتخابات: تسلمنا 31 طلباً لقوائم انتخابية حتى اللحظة وتم اعتماد 13 منها

رام الله / سما /

أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء اليوم الأربعاء، عن تسلمهم طلبات لـ 31 قائمة انتخابية حتى اللحظة تنوي الترشح لخوض الانتخابات التشريعية.



وأوضح طعم الله في تصريحات صحفية، أنه تم اعتماد 13 قائمةً هذا اليوم، على أن يتم النظر في باقي الطلبات غداً الخميس.



ورفض المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، الإفصاح عن عدد القوائم التي أودعت حسابات في البنوك، قبل أن تقدم طلبات لها.



ولفت طعم الله إلى أن لجنة الانتخابات في حالة انعقاد دائم للنظر في كافة الطلبات التي تقدمت لها، موضحاً أنهم ينظرون في استيفاء القوائم الانتخابية للشروط، وقبل أن يتم اعتماد أي قائمة نُبلِغها بأنها قُبِلَت، ونعلن عن ذلك.

