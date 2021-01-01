تجمع الشخصيات المستقلة يسجل قائمته لدى لجنة الانتخابات

رام الله / سما /

قدم تجمع الشخصيات المستقلة قائمته لخوض الانتخابات تحت اسم (تجمع المستقلين) يرأس القائمة م.خليل عساف واخوات واخوة من الأكاديميين والخبراء والشباب للجنة الانتخابات المركزية في كل من غزة ورام الله.



بدوره، شكر الأمين العام لتجمع الشخصيات المستقلة د. حسن حموده لجنة الانتخابات وكل القائمين عليها الذين يواصلون الليل والنهار من اجل تذليل كل العقبات امام القوائم والمترشحين.



وفي هذا السياق يؤكد التجمع ان قائمته التي تقدم بها اليوم تعتبر ملاذا حقيقيا لكل من يبحث عن غد مشرق وتؤكد ان ما وعدت به جمهورها من تمثيل للشباب والمرأة بات واقعا من خلال تجسيد ذلك في قائمتها حيث انها تضم الشباب والمرأة بالشكل الذي يرتضيه شعبنا .



في اطار ذلك أكد وفد التجمع حرصه على ان تكون هذه الانتخابات جسرا مهما من جسور بناء دولتنا المستقلة التي ستنهض على أكتاف الأكفاء من الشباب.



وللرد حول اي تساؤلات في اذهان من يحب التعرف علينا نؤكد ان قاىمة ( تجمع المستقلين ) هي قائمة تؤمن بالعمل الجماعي الذي يحصن الثوابت الفلسطينية وانه حراك اجتماعي سياسي يؤمن بان اي وعود طريقها الاساسي هو حماية كرامة المواطن التي من خلالها يمكن لنا تحقيق اهداف شعبنا وشبابه والتي استطاع تجمع المستقلين عبر قائمته الوفاء بكل الوعود التي قطعها على نفسه بتمثيلهم فيها.

