التعليم بغزة تكشف عدد المتقدمين لامتحانات "وظيفة معلم" وآليات تقديمها

غزة / سما /

قال مدير عام الشؤون الادارية بوزارة التعليم بغزة رائد صالحية، اليوم الأربعاء، إن امتحان التوظيف هذا العام يتقدم له 47 ألف خريج سيتوزعون على 126 لجنة امتحان في المديريات السبعة في ظل اجراءات التعامل مع فايروس كورونا.

وأشار صالحية خلال حديث مع إذاعة القدس، لوجود استعدادات للحد من أي اشكالات صحية جراء فايروس كورونا مثل التباعد والتعقيم وقياس درجات الحرارة للمتقدمين للامتحان.

وأضاف "هناك مصابين ومخالطين من الخريجين سيتم ترتيب قاعتين لهم جنوب وشمال قطاع غزة تم تجهزهما بوسائل الوقاية لاستقبالهم"، موضحًا أن نقلهم سيتم في باصات خاصة ضمن ترتيبات وقائية برعاية وزارتي الداخلية والمواصلات.

ولفت إلى أن عدد المتقدمين للامتحان من المصابين والمخالطين 695 متقدم سيتم العمل معهم بمرونة لتوفير السلامة والأمن لهم ضمن بروتوكول وزارة الصحة.

وتابع "باقي الخريجين سيتقدمون للامتحان بشكل اعتيادي ضمن اجراءات السلامة داخل المدارس وداخل قاعات الامتحان وسيتم توفير جميع اجراءات السلامة".

وحول إجراءات السلامة المتعبة في المدارس قال صالحية: "المدارس جزء من المجتمع لكنها أكثر التزاماً بإجراءات الوقاية والسلامة من خلال العمل مع أولياء الأمور وجهات الاختصاص".